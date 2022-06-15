استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار فعاليات حملة التطعيم بلقاح كورونا «طرق الأبواب» التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وتستهدف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بكافة قرى ونجوع المحافظة، من خلال الفرق المتنقلة والثابتة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا، وتشجيع المواطنين على سرعة تلقي اللقاح، وضمن خطة الدولة للتيسير على الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود والحملات لزيادة معدلات التطعيم للمواطنين باللقاحات المختلفة من أجل حمايتهم من الإصابة بفيرس كورونا.

متابعات مستمرة لمراكز التطعيم بلقاح كورونا

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية وزيارته المتكررة لمراكز التطعيم والفرق الثابتة والمتحركة لفعاليات الحملة، فضلاً عن لقاءاته المتكررة بمسئولي الصحة بالمحافظة للوقوف على أعمال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، والاطمئنان على نسبة إقبال المواطنين وحصولهم على اللقاح بسهولة ويسر، سواء من يتلقون الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية أو التنشيطية.

وأكد «سعد» أن اللقاح آمن بكافة أنواعه وبالمجان، موجهًا الشكر للفرق الطبية المشاركة في الحملة والمشرفين عليها لجهودهم وتميزهم، مناشدًا المواطنين بسرعة تلقي اللقاح خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد، موجهًا الشكر للفرق الطبية والمشرفين على حملات التطعيم والتوعية بقرى ومراكز المحافظة، لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تحقيق نسبة المستهدف من الحملة خلال مرحلتها الأولى والوصول لأكبر عدد من المتستهدفين ورفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملة طرق الأبواب في أسيوط

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، إن حملة طرق الأبواب لتلقي لقاح كورونا تعمل بالتنسيق بين المحافظة بقطاعاتها المختلفة وفريق من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، برئاسة الدكتور باهر الدسوقي، استشاري الوبائيات بالقطاع الوقائي لوزارة الصحة والمشرف على حملة طرق الأبواب، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط للطب الوقائي.

جميع تطعيمات كورونا آمنة تماما

يأتي ذلك من خلال مراكز ثابتة وفرق متحركة يبلغ عددها 760 منفذا ثابتا ومتحركا، وتستهدف طرق أبواب المنازل لتطعيم المواطنين باللقاح بالقرى والنجوع والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، حيث أن المستهدف هو الوصول إلى نسب تغطية 70% من الفئات التي تزيد أعمارها عن 12 عامًا، لافتا إلى أن جميع التطعميات مجانية وآمنة بكافة أنواعها بما يتناسب مع ظروف كل فئة أو شخص، مشيرًا إلى استمرار جهود التطعيم واستكمال كافة الجرعات المستحقة لكل المطعمين، على أن تتوفر الخدمة بمختلف المواقع المتاحة والمراكز الصحية وربطها مع المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة بالمراكز الثابتة تسهيلاً على المواطنين.