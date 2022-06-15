إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق إسكندرية بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «النجاح» بوادي النطرون، في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بوقوع تصادم على طريق «النجاح»

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق «النجاح»، أمام «بنزينة النعناعي»، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، ويجري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في تصادم «بنزينة النعناعي»

بالانتقال الي مكان الحادث، تبين إصابة كل من «أحمد علي خلف»، 28 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«حسام أحمد خلف»، 23 سنة، عامل مقيم بكفر الشيخ، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم وكسر بالذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«حميدة محمد حسين»، 30 سنة، عامل مقيم بكوم حمادة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، و«طلعت شفيق طلعت»، 30 سنة، عامل مقيم بكوم حمادة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون العام

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.