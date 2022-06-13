نائب بـ«التنسيقية»: نحتاج استراتيجية رياضية لكافة الألعاب.. وليس كرة القدم فقط

أعلن النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن «تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017».

عزمي: يجب وضع استراتيجية للرياضة المصرية

ووجه عزمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، الشكر للجنة ولوزير الشباب الرياضة، وقال: «سبق وحضرت مناقشات اللجنة حول المشروع، لكن أقول وأحذر بأن الرياضة المصرية في خطر لو لم نقم بوضع استراتيجية محترمة للرياضة المصرية تليق بمصر، لأنه في حالة عدم وضع استراتيجية للرياضة فلن يكون لهذا القانون وغيره أي فائدة ولن يرى النور».

نائب التنسيقية: الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط

وشدد النائب، علي أن الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط، إنما هناك الكثير من الألعاب الرياضية، تحتاج أيضًا للاهتمام، وهو ما يحتاج لعمل تحول لهذه الرياضة التي أصبحت صناعة للتعصب والكراهية بين الجماهير، وهي تصرفات نتائجها خطيرة جدًا على المجتمع.

ودعا النائب، وزارة الرياضة إلى وضع رؤيتها حول استراتيجية الرياضة لتكون ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.