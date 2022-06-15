«البترول»: محطات الإسالة تعزز موقف مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مؤتمر الوزراء السابع الوزاري لمنتدى دول غاز شرق المتوسط يعد حاليا بمثابة منظمة دولية تضم 7 دول بعد انضمام فرنسا، لافتًا إلى أن المنتدى تأسس عقب لقاء للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان.

توقيع اتفاقية التفاهم لتوريد الغاز وتسيله للاتحاد الأوروبي

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه جرى توقيع اتفاقية التفاهم لتوريد الغاز وتسييله للاتحاد الأوروبي، موضحا أن مصانع إسالة الغاز المصرية تقع في إدكو بالبحيرة ودمياط.

محطات الإسالة تعزز موقف العاصمة المصرية

ولفت المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن مذكرة التفاهم تعطي مصر ثقل في إطار مشروعها القومي نحو التحول لمركز أقليمي لتجارة وتداول الغاز والطاقة النظيفة، مضيفا أن محطات الإسالة تعزز موقف العاصمة المصرية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة بشكل قيادي.

وأشار إلى أن مصر لديها التسهيلات اللازمة لتمكنها من استقبال الغاز الإسرائيلي ثم إسالته قبل تصديره إلى أوروبا، لافتا إلى أن المذكرة التى جرى توقيعها تؤكد أن هناك اهتماما من الاتحاد الأوروبي لزيادة التعاون مع مصر في مجالات الطاقة النظيفة.

وأكد أن المهندس طارق الملا كان الرئيس المناوب للمؤتمر لأن رئاسته في هذه الدورة كانت من نصيب دولة قبرص وشاركت الوزيرة القبرصية بالفيديو عن بعد، بمشاركة المفوضية الأوروبية والوزراء بعد لقاء الرئيس السيسي، لما يؤكد دعم الدولة الوحكومة للتعاون، مضيفا أنه من المتوقع اكتشافات للغاز الفترة المقبلة، وأن هناك مزايدات عالمية واتفاقيات مع شركات عالمية من الشركات التي ستبدأ برامج حفر قريبا لتحقيق المزيد من الاكتشافات.