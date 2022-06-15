توقعات بانخفاض نمو الطلب على البترول عالميا خلال الـ6 أشهر المقبلة

تتوقع منظمة «أوبك» أنَّ تنخفض وتيرة نمو الطلب على النفط إلى النصف العام المقبل مع سيطرة التضخم والصراع على الاقتصاد العالمي.

استهلاك النفط العالمي سيتوسع بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا

وبحسب أحد المندوبين، فإن استهلاك النفط العالمي سيتوسع بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 3.4 مليون برميل يوميًا كان متوقعًا هذا العام. وستتم مراجعة التوقعات من قبل ممثلين من الدول الأعضاء في المجموعة الأسبوع المقبل، وفق لوكالة «بلومبرج».

فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها التجار في وقت سابق من هذا الشهر بالموافقة على تسريع عودة الإنتاج الذي توقف خلال الوباء، ووافقت على مناشدات الولايات المتحدة لمزيد من النفط بعد أشهر من الرفض.

مدى سرعة الأعضاء القلائل الذين ما زالوا يحتفظون بقدرة فائضة لاستعادة ما تبقى من براميلهم غير المتصلة بالإنترنت، ستتمّ مناقشته في الأسابيع والأشهر المقبلة. نظرًا لأن معظم دول أوبك+ تضخ بالفعل عند حدودها، فإن الاحتياطيات الخاملة محصورة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي إن الاقتصاد العالمي سيدفع ثمناً باهظاً للحرب في أوكرانيا التي تشمل نموًا أضعف وتضخمًا أقوى وأضرارًا طويلة الأمد محتملة لسلاسل التوريد.

خام برنت القياسي يسجل أعلى مستوى عند 120 دولار للبرميل

وسجل خام برنت القياسي أعلى مستويات الـ120 دولار للبرميل بتراجع طفيف في حدود 0.4% أو ما يعادل 0.4 سنت، إذ يتداول سعر البرميل قرب مستويات الـ121 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات التقرير الشهري لمنظمة أوبك ارتفاع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.8 مليون برميل على أساس شهري خلال أبريل عند 2628 مليون برميل، لكنها أقل 287 مليون برميل بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام.