حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود كهربائي يعطل الطريق الزراعي بطوخ

تسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود كهربائي في الجزيرة الوسطى، بعد كوبرى كفر الجمال بمدينة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية، على الطريق الزراعي، في تعطل حركة المرور والسيارات بالطريق.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى حنفى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتعطل حركة الطريق الزراعي، بسبب تصادم سيارة ملاكى ماركة نيسان رقم 9356 «أ. ع. ه»، قيادة السائق «عماد. خ. ع»، 25 سنة، مقيم بمدينة قليوب، بعمود إنارة، وذلك بالجزيرة الوسطى بعد كوبرى مشاه قرية كفر الجمال بطوخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين سقوط عامود كهرباء على الطريق بسبب تصادم سيارة ملاكي به، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الحركة المرورية وإصلاح العامود، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.