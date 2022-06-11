محامي يتخلص من زوجته في الدقهلية.. وشهود: يتعاطى المخدرات

لقيت زوجة مصرعها في محافظة الدقلهية، اليوم، على يد زوجها الذي يعمل محاميا في قرية كفر الجنينة مركز نبروه، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى استخدام الزوج سلاحا أبيض وأصاب زوجته، ما تسبب في مصرعها في الحال.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت مباحث نبروه من إلقاء القبض على الزوج وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

محامي يقتل زوجته في الدقهلية

وتلقى مأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة بلاغا من أهالي قرية كفر الجنينة بدائرة المركز، يفيد بتخلص محام من زوجته داخل مسكنهما بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، وسدد لها عدة طعنات نافذة ما أصابها بجرح ذبحي بالرقبة.

القبض على الزوج المتهم بقرية كفر الجنينة

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص جرى العثور على سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج «محمد .ع ا.» محام، في العقد الرابع من عمره، بقيامه بالتخلص من زوجته بعد مشادة كلامية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط المباحث نبروه من ضبط الزوج، وبمواجهته في محضر التحقيقات، اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

وأكد شهود العيان، أن المتهم معتاد على تناول المواد المخدرة، علاوة على وجود خلافات متكررة مع زوجته.

ونُقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى نبروه المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.