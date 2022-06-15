إصابة كبير أطباء البيت الأبيض بكورونا.. اصطدم مع ترامب بسبب الجائحة

أصيب أنتوني فاوتشي، مسؤول الصحة العامة وكبير المسؤولين الطبيين في البيت الأبيض، بفيروس كورونا، بعدما أمضى شهورا طويلة منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاولة للمساهمة في وقف وباء كورونا الأكثر تدميراً منذ أكثر من 100 عام.

صدام بين فاوتشي وترامب بسبب كورونا

ودخل «فاوتشي» في صدامات مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بسبب ما وصفه بقول الحقيقة فيما يتعلق بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي كانت في مقدمة الدول معاناة من الفيروس، إذ كان يقلل «ترامب» من خطورة كورونا، بينما كان كبير المسؤولين الطبيين في البيت الأبيض، يسعى لتوضيح حقيقة خطورة الفيروس.

فاوتشي شعر بالتحرر والقدرة على قول الحقيقة مع مجىء بايدن

وتحسن الأمر بالنسبة لـ فاوتشي مع مجىء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إذ صرح بعد قدومه للبيت الأبيض، بأنه يشعر بالتحرر وبالقدرة على قول الحقيقة العلمية حول فيروس كورونا دون خوف، حسب قوله.