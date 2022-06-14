أمريكا تضيف 3 وجهات سفر لقائمة «عالية الخطورة».. بينها دولة عربية

أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC» ثلاث وجهات سفر جديدة إلى قائمة فئة «عالية الخطورة» بالنسبة لجائحة كورونا، من بينها الإمارات العربية المتحدة.

الوجهات الثلاث المنضمة لقائمة عالية الخطورة

وأعلنت المراكز أن الوجهات الثلاث التي أضافتها هذا الأسبوع تشمل كلا من الإمارات العربية المتحدة، والمكسيك، وكاليدونيا الجديدة، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن «سي إن إن».

وتُصنف فئة المخاطر المرتفعة أو عالية الخطورة في المستوى الثالث من حيث مستوى المخاطر، أما المستوى الثاني فيتعلق بالسفر إلى الوجهات ذات المخاطرة المعتدلة، فيما يتعلق المستوى الأول بالبلدان ذات المخاطرة المنخفضة.

معايير تصنيف الوجهات عالية الخطورة

وتنطبق فئة المستوى الثالث «عالية الخطورة» الآن على البلدان التي سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بكورونا من كل 100 ألف مقيم خلال الأيام الـ28 الماضية.

وثمة مستوى رابع يعتبر الأعلى بين جميع المستويات، وهو مختص بظروف خاصة محددة، مثل وجود عدد حالات إصابة مرتفع للغاية أو ظهور متغير جديد مثير للقلق، أو انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في بلد ما، غير أنه لم يتم وضع أي وجهة في هذا المستوى حتى الآن.