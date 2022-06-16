طفل يتسبب في حريق «حوش» بسوهاج.. والحماية المدنية تسيطر عليه

حرق طفل يبلغ من العمر 11 عاما، القش للتنظيف أمام منزل الأسرة ليلا بمركز دار السلام بسوهاج، لكن تطاير شرر النيران ليصييب أحد الأحواش القريبة، وتشتغل النيران به.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة دار السلام بالمحافظة، يفيد نشوب حريق بحوش دائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري، إلى موقع الحادث، وتبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو «محمد. ا. م. ا»، 75 عاما، عامل، يقيم بالناحية ذاتها.

الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

وجرى الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال مالك الحوش أفاد بأنه في أثناء إشعال الطفل «مصطفى. ا. ه. ع»، 11 عاما، طالب، ويقيم بالناحية ذاتها، النيران بكمية من القش، تطاير شرر نتج عنه نشوب الحريق، مؤكدا احتراق كمية من البوص والغلال، نافيا الشبهة الجنائية.

وبسؤال الطفل المذكور بمضمون ما تقدم، أكد حدوث ذلك دون قصد منه، وأفاد والده المدعو «أمين. ه. ع. م»، 51 سنة، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، بمضمون ما تقدم.\

وتحرر محضرا بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.