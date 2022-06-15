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مصرع شخصين في حريق بمنزل قديم جنوب قنا

كتب:

رجب آدم
08:39 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
حريق

حريق

لقى شخصان مصرعهما، مساء اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق في أحد المنازل القديمة بمنطقة «السبع بنات»، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، تم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إخطار أمني باشتعال حريق في منزل بمنطقة «السبع بنات»

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في منزل قديم من الطوب اللبن، مكون من طابق واحد بمنطقة «السبع بنات» بمركز قوص، جنوب المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي

تبين تفحم شخصين إثر نشوب حريق في المنزل، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكلفت المباحث الجنائية ومباحث مركز قوص، لمعرفة الأسباب وراء الحريق، الذي أسفر عن مصرع شخصين، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثتي المتوفين وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

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