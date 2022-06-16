إصابة شاب في مشاجرة بالشوم لخلاف على أجرة «توك توك» بسوهاج

اندلعت مشاجرة بين شابين بمركز طما في محافظة سوهاج، أحدهما سائق «توك توك»، حيث أصاب كل منهما الآخر بجروح وسحجات بعد أن استخدم الطرفان عصي الشوم.

جرح بالرأس

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ من مستشفى طما المركزي بوصول المدعو «علي ا ا ع»، 22 عاما، عامل، ويقيم بمركز طما إلى المستشفى المركزي مصاباً بجرح عرضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

اتهام سائق «توك توك» بإحداث الإصابات

وبسؤال نجل عم المصاب، أفاد «عبد الرازق م ا ع»، 23 عاما، حاصل على دبلوم، ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج، أفاد باتهام المدعو «هشام م ا م»، 22 عاما، سائق «توك توك»، ويقيم بنفس المركز، بالتعدي على نجل عمه بالضرب بعصا شوم، وإحداث إصابته بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وضُبط المتهم وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتهما أيضا المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.