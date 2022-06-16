إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع شريكه لخلافات مالية بسوهاج

نشبت مشاجرة بين شابين بمركز المراغة في محافظة سوهاج على مبلغ مالي كان يتاجران به معا، لكنهما خسراه، ليتهم كل منهما الآخر بأنه سبب الخسارة، وتطور الأمر لاستخدام أحدهما سلاحا أبيض «سكين» وإصابة الآخر.

طعن في البطن

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وصول «حسن ا ا ب»، 27 عاما، حاصل علي دبلوم تجارة، ويقيم بمركز المراغة، إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن أسفل الصدر من الناحية اليسرى، وجرح قطعي بالذراع الأيمن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

خلافات مالية وراء الحادث

وأفاد والد المصاب، ويدعى «العارف ا ب م»، 60 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج باتهام المدعو «محمد ا ا خ»، 30 عاما، حاصل علي دبلوم تجارة، ويقيم بذات الناحية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وضُبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، وتبين إصابته بجرح قطعي بالكتف الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب، حيث توجد خلافات بينهما على مبلغ مالي، كانا يعملان به معا، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.