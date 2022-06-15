وزير التعليم يكشف حقيقة إعادة تصحيح امتحانات أولى وثانية ثانوي: فاهمين غلط

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيا بالكامل في جميع المواد الدراسية، دون تدخل أي عنصر بشري.

التعليم: ليس هناك إعادة تصحيح إلكتروني

وأضاف «شوقي» في تصريح، على جروب «تعليمنا الجديد»، أنه لا توجد إعادة تصحيح إلكتروني، إنما المقالي تم تصحيحه على مستوى المدرسة، لافتا إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا وإلكترونيا.

موقف الطلاب المحجوبة نتيجتهم

أرسلت وزارة التعليم، تعليمات عاجلة للمديريات والإدارات والمدارس، لتوضيح موقف الطلاب الذين حجبت نتيجة امتحاناتهم، موضحة أن «-6» تعني أيضًا، أن الطالب غائب ولم يسجل له غياب في خط سير اللجنة، أو أنه حدثت له مشكلة تقنية، ولم يسجل له محضر على خط سير اللجنة.

وأوضحت أنه في هذه الحالة تتم إحالة المتسبب للشئون القانونية لإعمال شئونها، ويتم عمل حصر بهذه الحالات، وتجمع في المديرية ويوقع على هذا الحصر كلا من من مدير التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء، ويعتمد من مدير المديرية.