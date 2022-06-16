القبض على العامل المتهم بقتل شقيقته في المنيرة

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على عامل قتل شقيقته لشكه في سلوكها وفر هاربا في المنيرة، وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا يفيد فيه القبض على العامل بقتل شقيقته لشكه في سلوكها وعودتها في وقت متأخرة إلى المنزل فطعنها عدة طعنات في الرقبة والصدر أودت بحياتها في الحال وفر هاربا.

وفي خلال ساعات من هروبه نجحت مباحث الجيزة من القبض عليه وبسؤاله أمام العميد هاني شعراوي اعترف بارتكابة الواقعة، وقال إن شقيقته مطلقة منذ فترة، وأنه شك في سلوكها بسبب عودتها إلى المنزل في ساعة متأخرة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية.