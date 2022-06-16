«شعبة الذهب»: المعدن الأصفر فاجأنا بالزيادة بعد رفع سعر الفائدة

قالت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تتحرك عكس توقعات الخبراء والمحللين وعكس التوقعات الخاصة بالسوق العالمي والمحلي، والذين توقعوا انخفاض الأسعار عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس.

وأضافت الشعبة في تقرير لها، أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت رغم التوقعات بانخفاضها، حيث ارتفعت بنسبة 1% بعد إعلان الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

وأشار إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا مقارنة بأسعار، أمس، حيث سجلت الأوقية مبلغ 1840 دولارا مقابل 1823 دولارا، وسجل سعر عيار 24، 1145 جنيها مقابل 1142 جنيها، وعيار 21 بـ 1002 جنيه مقابل 999 جنيها، وعيار 18 بـ856 جنيها، وعيار 14 بـ 670 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد سجل 8016 جنيها، موضحه أن هذه الأسعار دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.