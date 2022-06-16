اعرف تفاصيل محطة مترو «ماسبيرو الجديدة».. الافتتاح منتصف يوليو المقبل

تستعد وزارة النقل والمواصلات ممثلة في الهيئة القومية لمترو الأنفاق، لافتتاح محطة مترو «ماسبيرو الجديدة»، التي تعد أحدث محطات مترو الخط الأخضر الثالث، ويقدم «الوطن» فى السطور التالية أخر الاستعدادات لافتتاح المحطة، وهي كالتالي:

أبرز المعلومات عن محطة مترو «ماسبيرو الجديدة»

1- افتتاح المحطة سيكون في منتصف شهر يوليو المقبل.

2- جار تجهيز الشارع ورصفه بالإنترلوك ومداخل ومخارج المحطة.

3- يتم تخصيص أماكن للانتظار بمحيط مداخل المحطة.

4- سيتم افتتاح 4 محطات مترو جدد بالخط الأخضر الثالث، وهي «ناصر، وماسبيرو، ووفاء حجازي، والكيت كات».

5- تعد «محطة ناصر» أكبر هذه المحطات.

6- «محطة ناصر» هي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

7- محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات تمتد بطول 4 كم.

جداريات تحكي تاريخ المحطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق

ورصدت «الوطن»، في جولة تفقدية، أعمال تزيين جدران محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، على يد مجموعة من طلاب كليات الفنون الجميلة، خلال تنفيذ مشروع إحياء التراث الشعبي والفلكوري، وذلك بدايةً من محطة باب الشعرية حتى آخر محطة في الخط الأخضر الثالث.

وتزينت محطات مترو الخط الثالث، بلوحات تراثية تحكي تاريخ الأحياء التي يمر بها، مستوحاه من الفن والحضارة الإسلامية، وأخرى تستعرض حكايات تحاكي تاريخ ومعالم الحضارة القبطية والمهن الحرفية، بغرض التطوير وإبراز التاريخ المصري القديم وقصص الأحياء المختلفة في القاهرة في مختلف العصور والأزمنة.