المترو: رفع كفاءة مهندسي الصيانة والتشغيل والتحكم المركزي بالخط الأول

تفقد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، بتفقد ورش طره البلد الخاصة بصيانة قطارات الخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»، ورافقه المهندس سيد الحسيني، مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول والمهندس محمود صلاح، مدير عام الوحدات المتحركة بالخط الأول، وخلال الزيارة حضر الفضالي الامتحان العملي لمهندسين الصيانة والتشغيل والتحكم المركزي بالخط الأول، وذلك للتدريب على إزالة كل عوارض الوحدات المتحركة لتحسين مستوى الخدمة.

دورات تدريبية لإزالة عوارض الوحدات المتحركة بمترو الأنفاق

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها قبل قليل، إنَّ الشركة تقوم بعمل دورات تدريبية لإزالة عوارض الوحدات المتحركة، لرفع كفاءة المهندسين والتشغيل ووحدات التحكم المركزي، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق ميزة تنافسية ضمن سوق النقل السككي فى ظل الانفتاح الذى تشهده وزارة النقل وتوجيه برفع كفاءة العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

تقسيم المهندسين إلى 3 مجموعات للتدريب

وأوضحت شركة مترو الأنفاق، أنَّه تمّ عمل دورات تدريبية تحريرية خلال الفترة السابقة وتمّ تقسيم المهندسين إلى 3 مجموعات، بعد الانتهاء من الدورات التحريرية وتمّ إجراء اختبارات عملية على إزالة جميع أشكال العوارض المفاجئة التى يمكن أن تحدث أثناء التشغيل، مؤكّدة أنَّها مستمرة في عمل دورات تدريبية لجميع العاملين بمختلف الإدارات.

وناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة واتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء، وذلك لتلقي كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.