«المركزي الزامبي»: مد الخطوط الائتمانية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا

قال ديني كالايالا، محافظ البنك المركزي الزامبي، إن المشكلات التي سببتها جائحة كورونا كانت عميقة، لكن بلاده استطاعت أن تعمل على مد الخطوط الائتمانية لحل القضايا المتعلقة بالأزمات الحالية، وتم تحقيق فوائد من هذه الخطوط وعوائد عالية.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «وضعنا البرامج من أجل الحل والسعي لحل هذه المشكلات وحققنا اتفاقيات وتوقعات في ديسمبر، وهو أننا سنعيد هيكلة الدين، وذلك من أجل مواجهة التحديات، وكانت هناك رؤية للتركيز مع من يقدمون الدعم لنا».

وتابع: «استطعنا العمل على رسم إطار جديد لتقديم الدعم لإعادة الهيكلة، وقمنا بتكوين لجنة رسمية للتحضير لهذا الاجتماع».