ضبط 1476 قضية تموينية والتحفظ على 28 طن قمح محظور تداوله في الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1476 قضية تموينية متنوعة بينهم قضيتي حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 3 أطنان أرز ومكرونة، و387 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 21,640 طن و610 قضايا في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 44,450 طن دقيق بلدى مدعم و452 بطاقة، وكذا 23 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 7,250 طن أسمدة مدعمة و54400 لتر سولار وبنزين.

وضبطت الحملات 12,24 طن مكرونة ودقيق أبيض وأرز أبيض داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، و2 طن مكرونة داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة المنوفية، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، إلى جانب ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لتصرفه في كمية قدرها 14,65 طن دقيق بلدي مدعم، ببيعها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحفظت الحملات على 6٫62 طن مفروم دواجن ومقطعات دواجن بمصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم دون ترخيص في محافظة الجيزة، و3,75 طن مفروم دواجن ومقطعات دواجن بمجزر دواجن في محافظة القليوبية دون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، و1,50 طن أسماك مجمدة داخل محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، و8,93 طن جبن أبيض وحليب مجفف داخل مصنع لإنتاج منتجات الألبان دون ترخيص بمحافظة الجيزة، و6 أطنان أسمدة زراعية داخل محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية .

وفى إطار جهود الوزارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي أسفرت الجهود عن ضبط عدد 5 قضايا بمضبوطات بلغت 28,600 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد في محافظتي سوهاج وكفر الشيخ.

مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها عن تنفيذ الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3230 قضية متنوعة بينها 13783 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن بط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 2 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة والأقراص المخدرة تم ضبط قضية واحدة .

مكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مخزن إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن دون ترخيص وعدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على 4٫150 طن أرز و250 كيلو جرام بقوليات و100 كيلو جرام دقيق و48 كيلو جرام مكرونة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .