اتهام سائق ووالدته وصديقه بخطف فتاة لإرشادهم عن طليقة الأول: «كان واخدنها طُعم»

ألقت أجهزة الأمن فى الجيزة على سائق ووالدته وصديقه، لاتهامهم بخطف شقيقة طليقة الأول وذلك لإجبارها على إرشادهم عن مكان طليقته، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأمن يتلقى بلاغًا بخطف فتاة في «ترسا»

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث بلاغا من النجدة، يفيد القبض على أشخاص خطفوا فتاة بشارع المحولات في «ترسا»، بالانتقال والفحص وسؤال مدرب كرة يبلغ من العمر 40 عامًا، ولاعب كرة قدم، 17 عامًا، قررا أنهما حال سيرهما فى الشارع وجدا سيارة ملاكي سوداء دهست اسكوتر تقوده فتاة.

وأضاف المبلغان خلال بلاغهما، أن المتهمين أجبروا الفتاة على استقلال السيارة معهم رغما عنها وفروا هاربين وأنهما قاما بملاحقتهم وضبطهم بمساعدة الأهالي، كما تبين أن المجنى عليها عاملة بمحطة وقود وأن الخاطفين هم «طليق شقيقتها، والدته وصديقه»، وأن طليق شقيقتها فر هاربا بالسيارة: «كان عاوز يردها لعصمته».

المتهمون يعترفون بخطف الفتاة ويرشدون عن مكانها

وواجهت قوات الشرطة والدة المتهم وصديقه، واعترفا بمساعدته على خطف المجني عليها، وأرشدا عن مكان شقيقة طليقته التي جرى خطفها، وبتكثيف التحريات، التي أجريت تحت إشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية والعقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث والمقدم محمد نجيب، رئيس المباحث، وجرى ضبط المتهم الهارب وتبين أنه «سائق» وبسؤاله اعترف تفصيليًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحاله العميد وائل الجابري، مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.