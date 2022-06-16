عاجل.. كشف حقيقة منشور لفنانة ادعت فيه تعرض ابنة شقيقها للخطف

عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف، تابعت الجهات الأمنية ما تم تداوله لبيان حقيقة الأمر.

بالفحص تبين للجهات الأمنية، التي أعلنت ذلك، عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.