ضبط مرتكب واقعة الغناء في المسجد.. وكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق فنانة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصا يغني ويقوم ببعض الحركات الاستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد الخاضعة لأعمال الصيانة والترميم.

وعقب إجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على النشر والشخص الذى ظهر بمقطع الفيديو وتبين أنه نقاش يقيم في القليوبية، استغل تواجده بالمسجد وسجل الفيديو المشار إليه.

كشف حقيقة منشور فنانة ادعت تعرض ابنة شقيقها للخطف

وفي سياق آخر ، رصدت الوزارة تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف، وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وبينت التحريات حقيقة الواقعة، تتمثل فى خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.