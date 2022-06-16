حبس عاطل متهم بسرقة صندوق تبرعات من مسجد بالمحلة الكبرى

أصدرت نيابة ثان المحلة قرارا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة سرقة صندوق التبرعات الخاص بمسجد الموقف الجديد، بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى، التابع لإدارة أوقاف ثان المحلة، بمديرية الأوقاف بالغربية.

ضبط المتهم

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يتضمن تحرير محضر يحمل رقم 11276 لسنة 2022 قسم شرطة ثان المحلة، من قبل المسؤولين في إدارة أوقاف ثان المحلة، يتضمن سرقة صندوق التبرعات الخاص بمسجد الموقف الجديد، في منطقة الشعبية بمدينة المحلة، دائرة قسم شرطة ثان المحلة، من قبل أحد الأشخاص.

وبتكثيف الجهود من قبل الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الواقعة، تم تحديد هوية المتهم، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وكشف أحد أهالي منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى أن كاميرات المراقبة أظهرت قيام اللص بسرقة صندوق تبرعات المسجد بعد صلاة الفجر، وتبين قيام المتهم بكسر باب المسجد والدخول وكسر صندوق التبرعات وسرقه محتوياته وبعض محتويات المسجد، وفر هاربا.

كما أظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهم باستخدام إحدى أدوات الكهرباء «مفك» في عملية كسر الصندوق واستخراج ما بداخله من نقود وسرقتها، مستغلا عدم تواجد أحد داخل المسجد.