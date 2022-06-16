450 جنيها «معاشات شهرية» للأسر الفقيرة بدءا من العام الجديد

تعتزم الحكومة زيادة الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي، وتشمل معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الطفل وإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

22.2 مليون جنيه معاشات للأمان الاجتماعي

وكشف البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، المقرر بدء تنفيذها خلال أيام بعد موافقة البرلمان، عن عزم الحكومة تخصيص 22.217 مليون جنيه للأمان الاجتماعي، تشمل زيادة عدد المستفيدين من الأسر بمساعدات كرامة «450 جنيها للفرد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة»، ليصبح العدد خلال العام الجديد اعتباراً من يوليو 450 ألف أسرة جديدة.

323 جنيها شهرياً للفرد

وستمنح الحكومة للمستفيدين بـ معاشات الضمان الاجتماعي، 323 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد، 360 جنيها لأسرة من فردين، 413 جنيها لأسرة من ثلاثة أفراد، و450 جنيها لأسرة من أربعة أفراد فأكثر.

55 ألف مستفيد بمعاش الطفل

وتقدر الحكومة أعداد المستفيدين بمعاش الطفل خلال العام الجديد بـ55 ألفاً، بينما يصل عدد المستفيدين بـ إعانات الشئون الاجتماعية إلى 23 ألفاً، في حين ستوجه الحكومة 425 جنيها للأسرة المستفيدة من برنامج تكافل، بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ في مراحل التعليم قبل الجامعي.

تكافل وكرامة للأسر الفقيرة

يستهدف برنامج كرامة الفئات الفقيرة، العاجزة عن العمل مثل كبار السن من عمر 65 سنة، أو من يعاني من عجز كلي أو إعاقة مانعة عن العمل، بينما يستهدف برنامج تكافل الأسر التي تعاني الفقر الشديد، والتي تحتاج الدعم النقدي والخدمي، ولديها أطفال أقل من 18 سنة.

مساعدات شهرية للأولى بالرعاية

وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل لتخصيص مساعدات شهرية لبعض الفئات من أسر المجندين، بنحو 18.8 ألف أسرة، وحلايب وشلاتين 3.6 ألف أسرة، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية.