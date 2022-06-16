زلزال يضرب الأسواق من جديد قبل بيانات هامة.. وجولدمان يراهن على الذهب

هبطت مؤشرات «وول ستريت»، في تعاملات ما قبل التداول بصورة جماعية، بينما انخفضت كافة المؤشرات الأوروبية، وفي المقابل اتجه المتداولون صوب الملاذات الآمنة، وذلك قبل صدور بيانات البطالة الأمريكية وقرار الفائدة الصادر عن بنك انجلترا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 16 يونيو الحالي.

رفع المركزي السويسري معدل الفائدة للمرة الأولى

ووفقاً لموقع «انفستينيج»، للاستثمار العالمي رفع المركزي السويسري معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2007، وقرر البنك رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى -0.25% من مستوى -0.75% المقرر منذ عام 2015، وأكد البنك أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي خلال هذه اللحظات في تعاملات ما قبل التداول بأكثر من 500 نقطة أو ما يعادل 1.6% إلى مستويات قرب الـ 30 ألف نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 320 نقطة ما يعادل 2.8%، فيما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في حدود 80 نقطة أو ما يعادل 2.2%.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الأربعاء، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات جيروم باول عن آفاق السياسة النقدية وصعد مؤشر داو جونز الصناعي أمس بنسبة 1% أو ما يعادل 303 نقاط ليسجل 30.668 ألف نقطة وارتفع ستاندرد أند بورز بنحو 1.5% أو 54 نقطة مسجلًا 3789 نقطة، وزاد ناسداك بنسبة 2.5% ما يعادل 270 نقطة عند 11.099 ألف نقطة.

الذهب والدولار

وارتفعت أسعار الملاذات الآمنة خلال هذه اللحظات قبل صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس بأكثر من 0.8% ما يعادل 15 دولارا في الأوقية وصولا إلى مستويات 1835 دولارا للأوقية.

وفي المقابل تخلى مؤشر الدولار عن جانب من مكاسبه الصباحية إلا أنه لا يزال أعلى مستويات 105.2 نقطة، وذلك بعد الوصول إلى مستويات 105.35 نقطة في التعاملات المبكرة.

وتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي في مذكرة انتعاش الطلب على الذهب في الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام، وأضاف أن تراجع أسعار الذهب المعدن الأصفر يعود إلى صدمة كبيرة تتعلق بالثروة على خلفية ضعف اليوان عقب التداعيات الاقتصادية لعمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين.

ويرى محللو جولدمان أن أزمة الغذاء والطاقة الحالية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تعرض عملات الأسواق الناشئة الأخرى للضغط.