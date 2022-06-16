إنشاء مجمع خدمات زراعية بقرية السمطا بحري في قنا ضمن «حياة كريمة»

تفقد حازم عمر نائب المحافظ، أعمال التشطيبات النهائية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية السمطا بحري التابعة لمركز دشنا، للاطمئنان على معدلات التنفيذ، ومدى الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، ورافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

إنشاء مجمع خدمات زراعية

واستهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الزراعية، والذى يقع على مساحة 315 مترا، ويضم (وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعي)، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 98% من اجمالى الأعمال .

ووجه «عمر» بسرعة إنهاء الأعمال وتسليمه إلى مديرية الزراعة لبدء التشغيل التجريبي للمجمع، لافتا إلى أن المجمع سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي، والاعتماد على أنظمة الري الحديث.

وتابع «عمر»، جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية، المقام على مساحة 570 مترًا، ويتكون من 3 طوابق تضم (وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين)، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه، وتم الانتها من كافة أعمال المباني، وجاري إنهاء التشطيبات النهائية بالمبنى، وتوصيل المرافق، تمهيدا لتسليم المبنى للأجهزة المعنية وبدء التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات للجمهور.

المركز التكنولوجى ومركز رعاية الطفل

كما أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المؤسسات الخدمية بمدينة دشنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

واستهل نائب محافظ قنا جولته بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، واطمئن من المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، والمدد الزمنية لتقديم كل خدمة، كما وجه العاملين بالمركز بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين فى استخراج بيان الصلاحية وتراخيص البناء، وإنهاء إجراءات التصالح ، مؤكدا أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي علي رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الإنضباط في منظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.

وتابع نائب المحافظ جولته بتفقد مركز رعاية الطفل، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المدينة، مشيرا إلى أن المركز يضم مكتب تسجيل المواليد الجدد، وعيادة أسنان، وغرفة للكشف، ومكتب تطعيمات، كما يقدم خدمات تنظيم الأسرة.