«سوسيتيه جنرال»: الذهب سيصل إلى 2100 دولار بحلول سبتمبر المقبل

لا يزال أمام سوق الذهب طريقا للصعود فيما فوق 2000 دولار للأوقية حتى مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة بقوة على مدار العام، وفقًا لمذكرة محللي السلع الأساسية في بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال.

2100 دولار خلال الربع الثالث

أحدث مذكرة بحثية للبنك الفرنسي، رفعت سقف التوقعات بشأن أسعار الذهب ورأت أن المعدن النفيس يبلغ في المتوسط نحو 2100 دولار بحلول الربع الثالث «يوليو – سبتمبر»، من عام 2022، ومع ذلك، قد يمثل أعلى مستوى للذهب حيث يرى «البنك» انخفاض الأسعار والعودة إلى 1800 دولار بحلول الربع الثاني «أبريل – يونيو»، من العام المقبل.

الفائدة أهم عامل مؤثر في الذهب

وقال المحللون إن أهم عامل يسيطر على سوق الذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية، متوقعين تشديد السياسة النقدية والمالية، ولكن ليس بالسرعة نفسها مثل التضخم.

تأتي التوقعات المحدثة من بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لتهدئة التضخم، حيث يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه أمس الأربعاء، ويتوقع في يوليو المقبل أيضاً، ومع ذلك، قال بنك سوسيتيه جنرال أن التضخم سيظل مرتفعًا.

الذهب ملاذ آمن وجذاب

ومع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، قال «سوسيتيه جنرال» إن عدم اليقين الجيوسياسي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا سيستمر في دعم جاذبية الذهب كملاذ آمن، لافتاً إلى أن ارتفاع تقلبات سوق الأسهم أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الثمين على مدار العام.

الأوقية ستهبط لـ1600 دولار نهاية 2023

ومع ذلك، قال المحللون إن ارتفاع أسعار الذهب لن يكون مستدامًا على المدى الطويل، ويتوقع البنك أن تنخفض أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية بنهاية العام المقبل مع تهدئة ضغوط التضخم وبدء التوترات الجيوسياسية في التراجع.

توقعات نمو صناديق استثمار الذهب 2022

أضاف المحللون في البنك الفرنسي، إنهم يتوقعون أن يروا اهتمامًا قويًا من المستثمرين في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب حتى عام 2022، وسط توقعات بنمو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بمقدار 350 طنًا هذا العام.

سعر برميل النفط سيصل 200 دولار

وعن أسعار النفط المتوقعة، يتبنى البنك الفرنسي رؤية متشائمة بشأن ارتفاع الأسعار حيث يرى احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل وحتى 200 دولار للبرميل، إلا أن هذه الأسعار لن تكون مستدامة.

البرميل بـ130 دولار في الربع الثالث

ويضيف قائلاً: «توقعاتنا للنفط للربع الثالث من عام 2022 هي 130 دولارًا للبرميل، سعر المنتج المكافئ للبرميل يقترب بشكل مثير للقلق من 200 دولار للبرميل. إذا حدث تجاوز خطر الارتفاع البالغ 150 دولارًا للبرميل، فيمكن لأسعار المنتج من السهل اختراق مستوى السعر هذا. سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تدمير الطلب على المنتج».