طالبة تنهي حياتها بـ«حبة الغلة السامة» لرسوبها في الإعدادية بالمنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي طالبة في المرحلة الإعدادية الأزهرية، مصابة بالتسمم نتيجة تناولها قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة»، وحاول الأطباء إنقاذ حياتها لكن دون جدوى، وتم إبلاغ قسم الشرطة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسرة الطالبة تكشف أسباب الوفاة

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى منزل الأسرة وإلى المستشفي، وتبين أن الطالبة تدعى «س.م»، 14 سنة، طالبة في المرحلة الإعدادية الأزهرية، وتم التحفظ على الجثمان، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت أسرة الطالبة المتوفاة، خلال التحقيقات، أن سبب تخلص الطالبة من حياتها هو رسوبها في امتحانات الصف الثاني في المرحلة الإعدادية الأزهرية، ودخولها في حالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا بمصرع طالبة بالمرحلة الاعدادية الأزهرية، نتيجة تناولها «حبة الغلة» السامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع مسن في حادث مروع بالمنوفية

علي صعيد آخر، لقي مسن مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق أشمون، وجرى نقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ علي جثة المتوفي ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق .

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع مسن في حادث علي طريق بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.