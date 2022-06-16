ضبط 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط «أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية»، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط 250 طربة حشيش

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والوطني، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية «دون لوحات» بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته «250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، مبلغ مالي، وهاتف محمول».

قيمة المضبوطات

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و750 ألف جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.