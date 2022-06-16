«زغاريد» في مدرسة بالغردقة احتفالا بنجاح طلاب «أولى وتانية ثانوي»

استقبل أولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بمدرسة الغردقة الثانوية بنات بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة الطلاب بالزغازيد، بعد بنجاح أبنائهم، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم، النتائج في عدد من المدارس، تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

وشهدت عدد من مدارس الثانوية العامة في الغردقة، توافد عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم على المدارس منذ صباح اليوم، بانتظار إعلان النتيجة، حيث انطلقت الزغاريد فور ظهور الكشوف، بينما سادت مشاعر الحزن بين عدد قليل من الطلبة بعدم نجاحهم أو تحقيق تقديرات ضعيفة.

نتائج مبشرة للصف الأول والثاني الثانوي

من جانبه، أشار هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الصف الأول والثاني بمدارس البحر الأحمر جيدة ومبشرة، موضحا أنّ التأخر في إعلان النتيجة دائما يكون في مصلحة الطلاب.

وأدى امتحانات الصف الأول الثانوي الطلاب في الإدارات التعليمية السبعة بمدن البحر الأحمر، وسط إجراءات إحترازية مشددة وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ولم تتلق غرفة عمليات البحر الأحمر أي شكاوى أثناء سير الامتحانات، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.