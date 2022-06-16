الزمالك يتحرك لتجنب الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. «هيدفع مليون يورو»
كتب:
محمود فؤاد
03:02 م | الخميس 16 يونيو 2022
أمير مرتضى منصور
أصدرت لجنة التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قرارا بمنع مشاركة أي نادٍ عليه أحكام نهائية بنهاية العام الماضي، ولم تتم تسويتها حتى نهاية مارس الماضي، في البطولات الأفريقية خلال الموسم الجديد.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أنّ الأزمة الوحيدة الحالية بالنادي الأبيض، تهدد بمنعه عن الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وهي قضية النادى مع ماريتمو البرتغالي، الخاصة بلاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالي، محمد إبراهيم.
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