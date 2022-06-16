الزمالك يتحرك لتجنب الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. «هيدفع مليون يورو»

أصدرت لجنة التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قرارا بمنع مشاركة أي نادٍ عليه أحكام نهائية بنهاية العام الماضي، ولم تتم تسويتها حتى نهاية مارس الماضي، في البطولات الأفريقية خلال الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أنّ الأزمة الوحيدة الحالية بالنادي الأبيض، تهدد بمنعه عن الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وهي قضية النادى مع ماريتمو البرتغالي، الخاصة بلاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالي، محمد إبراهيم.

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