درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-6-2022 على مصر.. القاهرة 33 مئوية

تشهد البلاد حالة من استقرار الأحوال الجوية على كل الأنحاء، اليوم الأربعاء، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، بالإضافة إلى تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب خبراء الهيئة العامة للأرصاد، تأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل الأنحاء على النحو التالي:

القاهرة 33 23

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 32 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 22

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

إدفو 40 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 24

حلايب 33 23

رأس حدربة 32 24

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، يقول خبراء الأرصاد إنه من المتوقع أن يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، وفي ساعات الليل يكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، لطيفا على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح مساءً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.