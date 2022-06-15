تنسيق الثانوية العامة بالسويس.. 245 درجة للرسمية و225 للخاصة

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظة السويس، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول للمرحلة الثانوية العامة بمحافظة السويس، وكذلك تنسيق مدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023، بحضور خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم، وياسرعمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وذلك بحد أدنى 240 درجة بالمدارس الرسمية، و225 درجة بالمدارس الخاصة.

اعتماد تنسيق الثانوية الفنية بالسويس

كما اعتمد محافظ السويس تنسيق المدارس الفنية (صناعي وتجاري وفندقي وزراعي وتعليم مزدوج) للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة البتروكيماويات المتقدمة الصناعية المشتركة 260 درجة، ويتم اختيار عدد 40 طالباً، و40 طالباً من أعلى مجموع، وجاء تنسيق القبول بالمدرسة المتقدمة الصناعية بمحافظة السويس تخصص كهرباء بنات 240 درجة، شعبة كهربية بنات، ويتم القبول عدد 80 طالبة من أعلى مجموع بالنسبة للبنات، وتنسيق القبول بالصناعية المتقدمة 220 درجة، والتجارية 210 درجات.

تنسيق المدارس المتقدمة الصناعية

وكذلك اعتمد محافظ السويس تنسيق القبول بالمدرسة المتقدمة الصناعية، ليبدأ من مجموع 220 درجة كحد أدني للبنين، أما المتقدمة التجارية من 210 درجات، والمتقدمة الفندقية من 200 درجة، ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب، والصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 200 درجة، والتعليم المزدوج بنين (إلكترونيات صناعية) 220 درجة،عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية، وتعليم مزدوج بنين (ميكانيكا صيانة وإصلاح) من 215 درجة، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية، وتعليم مزدوج بنين (فني إصلاح سيارات) من 210 درجات،عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية، وتعليم مزدوج بنات (سكرتارية طبية) من 230 درجة، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.

فيما جاء تنسيق التعليم المزدوج بنات (ملابس جاهزة) ليبدأ من 175 درجة، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية، والتعليم الصناعي نظام 3 سنوات (عام) من 150 درجة، ومدرسة السويس الصناعية بنات 170 درجة، كحد أدنى نظراً للإقبال الشديد على المدرسة، ومدرسة التعاونيات الصناعية بنات 160 درجة، حيث تعمل المدرسة بالنظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات، ومدرسة 24 أكتوبر الصناعية العسكرية بنين 160 درجة، والتعليم الصناعي نظام 3 سنوات (مهني) 143 درجة، والتعليم التجاري نظام 3 سنوات من 141 درجة لصغار السن، والتعليم الزراعي نظام 3 سنوات (عام) من 140 درجة لصغار السن، والتعليم الزراعي نظام 3 سنوات (مهني) من 140 درجة كبار السن.