أماكن مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2022 والتخصصات (فيديو)

يبحث الكثيرون عن أماكن مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2022 وهي تتركز في أكثر من محافظة لأنها تخدم قطاع مهم وحيوي، وتشرف على هذه المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجانب شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وفق مجموعة من الضوابط المهمة أبرزها المجموع واجتياز اختبارات القبول.

أماكن مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2022

وتتركز أماكن مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2022 في سبع محافظات أساسية هي: محافظة القاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية والقليوبية والإسكندرية، وتهتم هذه المدارس بتأهيل الطلاب لسوق العمل سواء الحكومي أو الخاص.

أقسام مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2022

مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2022 تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية منها قسم شبكات الصرف وقسم المعامل وأخيراً قسم تحلية مياه البحار، ويوجد فقط في محافظة الإسكندرية، بحسب ما أكده أحمد مصطفى، مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

اختبارات مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2022

وكشف «مصطفى» لـ«الوطن» تفاصيل اختبارات مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2022، وهي:

-ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية للإطلاع عليها عند حضور الاختبارات فى نفس يوم الامتحان، ولن يُسمح للطالب بدخول الامتحان دون أصل شهادة الإعدادية أو بيان النجاح.

- تجري امتحانات القدرات فى مواد الفصل الدراسي الثاني «عربي – إنجليزي – رياضيات – علوم – دراسات».

- يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق، بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع الشركة ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة عند التقديم فى 1/10/2022 وتكون الأولوية للأصغر سناً.

المستندات المطلوبة هي:

- صورة الشهادة الإعدادية.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة شخصية.

- صورة طلب الإلتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي الأمر.

- صورة شهادة الميلاد.