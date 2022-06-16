رد ناري من مبروك عطية تعليقا على غناء شاب بالمسجد: «شنيعة من الشنائع»

أثار مقطع الفيديو المنتشر لشاب يغني داخل أحد المساجد، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الواقعة التي عرفت بـ«غناء شاب بالمسجد»، إذ ظهر أحد الشباب وهو يغني داخل أحد المساجد، مستخدما مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد، على أغنية شعبية.

مبروك عطية يعلق على واقعة غناء شاب بأحد المساجد

أعرب الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، عن استيائه الشديد من واقعة رقص شاب على أغاني مهرجانات داخل أحد المساجد، الذي يرصد رقص وغناء شاب في أحد المساجد، مُستخدمًا ميكروفون المسجد الذي يؤذن فيه للصلاة، وتُلقى من خلاله الدروس الدينية.

قال مبروك عطية، في فيديو بثه على قناته بموقع «يوتيوب» بعنوان «الشاب اللى غنى في مكرفون المسجد»: شاب يدخل الجامع ويغني فيه ويتصور.. شنيعة من شنائع هذه الأيام.. ولا نعظم فيها عمل ولا مبنى.. الجامع ليه حرمته ومكانته وموظفيه وحراسه اللي يمنعوا جميع المجرمين وبتوع المخدرات.. وحتى لو مفيش فجميع المسلمين أمناء على الجامع.

وتابع مبروك: «المساجد بقت مسارح، وأوجه رسالة إلى مسؤولي الأوقاف والأمن العام، بالتنبيه على هذا الموضوع وغيره».

وتساءل عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف: كيف لم يلحظه أحد ويمنعه في الوقت الذي حصل فيه على الميكروفون الذي يتم وضعه أسفل المنبر وغلقه بمفتاح، ومارس فعلته وصورها؟، ومن سمح له بالحصول على الميكروفون والغناء بالمسجد، ومين هدفه يخرب على الناس كل حاجة؟، كان لازم يمنع المسلمين من ذلك الفعل برفق، أو يسحبوه على قسم الشرطة ابتغاءً لمرضاة الله".

تعليق الأوقاف على واقعة رقص شاب على أغاني المهرجانات داخل مسجد

وجاء رد الأوقاف على الوأقعة بأن الفيديو الذي تم تداوله لشاب يحاول الغناء المصحوب بحركات هوجاء في أحد المساجد، تم تصويره منذ أكثر من عام، بحسب ما أكده الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش في وزارة الأوقاف، موضحا أنه تم تصويره حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد الذي تم تصوير الفيديو به.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش في وزارة الأوقاف: «واستغل تواجده بالمسجد المذكور خلال قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به، وسجل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة المدعو رائد عادل السيد أحمد خطاب، وتحرر بذلك المحضر رقم 10504 جنح مركز قليوب لسنة 2022م، بتاريخ 15/ 6/ 2022م، وجار إبلاغ النيابة العامة بالواقعة».