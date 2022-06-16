القبض على سائق وصديقه سرقا 370 ألف جنيه: استوليا على المفتاح من خفير الشركة

تمكنت رجال الشرطة بالجيزة من القبض علي سائق وصديقه لسرقة 375 ألف جنيه من خزينة شركة بمنطقة كرداسة، وتم اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فريق بحث يكشف تفاصيل الجريمة

كانت البداية عندما وردت معلومات الى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بسرقة مبلغ مالي من خزينة شركة بمنطقة كرداسة، وقام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والتوصل الى مرتكبها.

وتمكنت جهود فريق البحث بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس قطاع السادس من أكتوبر من كشف غموض الواقعة والتوصل الى أنه وراء ارتكاب الواقعة سائق بالشركة وصديقه ، وتمكن المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة من القبض على المتهم.

المتهم يعترف بجريمته

وبمناقشة المتهم أعترف بارتكابه للواقعة وسرقة مبلغ 375 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة وأنه استعان بصديقه لتنفيذ الجريمة، بعد سرقة مفتاح الخزينة من الخفير الذي يتولى الحراسة، لسرقا المبلغ المالي، وأعادا مبلغ 340 ألف جنيه من المبلغ الذي سرقاه، واعترفا أنهما أنفقا باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.