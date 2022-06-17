حظك اليوم برج الثور الجمعة 17-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج الثور إنه شخص محب لذاته، يبحث دائمًا عن الاستقرار في مختلف جوانب الحياة، سواء الاستقرار العاطفي والعائلي، أو الاستقرار في الحياة العملية، ويسعى جاهدا على تحقيقه، ويعمل على تكوين أسرة وحياة هادئة وآمنة.

في الوقت نفسه يتصف مواليد برج الثور بالحساسية الشديدة في تعاملاتهم مع الآخرين، الأمر الذي يجعل علاقاتهم دائمًا تحتاج إلى صبر وشخصيات تتمتع بطول البال لاستمرار العلاقات والحفاظ على ديمومتها.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الثور على صعيد الحياة العاطفية وكذلك العملية والمهنية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد أن القمر وزحل في مربع برج الثور، وعليه أن يكون صبورا وأقل انفعالًا اليوم في تعاملاته مع من يحب.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

أما على الصعيد العملي نصحت فؤاد مواليد الثور بأن يلتزموا الهدوء والتماسك جيدًا، والتفكير جيدًا قبل الرد على أي كلمة او اتخاذ رد فعل في العمل، لافتة أن الوضع الفلكي دقيق هذه الفترة.