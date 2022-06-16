ماذا يعني رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟.. خبير يجيب

يراقب المستثمرون في الأسواق تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، عند مستويات قياسية.

وتجيب «الوطن» في هذا التقرير على سؤال: ماذا يعني رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

القرار متسق مع التوقعات

يقول ماجد فهمي، الخبير المصرفي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة لتصل إلى 0.75%، جاء متسقا مع التوقعات التي كانت تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيواجه الضغوط التضخمية بنفس السياسة النقدية الحالية، وهي «التشديد الكمي».

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير الذي أعلن عن نتائجه منذ ساعات، استهدف الحد من موجات التضخم التي وصلت في الولايات المتحدة إلى 8%، وهي النسبة الأعلى منذ ما يزيد عن 40 عاما، كما أن رفع سعر الفائدة على الدولار ليصل إلى 0.75% لم تحدث منذ 3 عقود.

تبعات رفع سعر الفائدة على الاقتصادات الناشئة

وأوضح الخبير المصرفي، أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار من قبل البنك الفيدرالي سيضع ضغوطا على الاقتصادات الأقل نموا، أو الناشئة، خاصة أن الزيادات جاءت متتالية، وبالتالي خروج الأموال الساخنة من الاستثمار في أدوات الدين لتلك الأسواق، لتتجه إلى الدولار الأمريكي.

وأشار ماجد فهمي إلى أن «تداعيات رفع الفائدة على الدولار بالنسبة للدول النامية مثل كرة الثلج أو الجليد، بمعنى أنه يلزم مواجهة تلك الآثار والحد منها تبني نفس السياسات النقدية، وبالتالي زيادة أسعار الفائدة على عملاتها للحفاظ على ما تبقى لدى بنوكها المركزية من احتياطي النقد الأجنبي».