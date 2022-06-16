طرح البوستر الأول لأغنية دياب الجديدة «ياتي ياتي»

طرح المطرب دياب، اليوم، البوستر الدعائي الأول لأغنية «دياب»، التي تحمل عنوان «ياتي ياتي»، المقرر طرحها نهاية الشهر الجاري.

ونشر البوستر عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «ياتي ياتياغنية جديدة قريبا 20- 6- 2022».

بوستر أغنية دياب «ياتي ياتي» يخطف الأنظار

وأغنية «ياتي ياتي» من كلمات أحمد عبدالنبي، ألحان غريب، وتوزيع توما، وخطف البوستر الأنظار عقب طرحه علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد هذه الأغنية، الثانية لدياب مع وليد، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «يا ساتر»، التي جرى طرحها منذ أشهر قليلة.

نجاح دياب في فيلم «من أجل زيكو»

وحقق دياب نجاح مؤخرا من خلال مشاركته في فيلم «من أجل زيكو»، التي كانت تدور أحداثه حول يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.

أبطال فيلم «من أجل زيكو»

وشارك في بطولة فيلم «من أجل زيكو» كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، محمد محمود، إسعاد يونس، الطفل يوسف صلاح، أحمد علي، سليمان عيد، دياب، محمد ثروت، ليلي عز العرب، من تأليف مصطفي حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي.