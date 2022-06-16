إصابة 10 أشخاص ونشوب حريق وإحباط تهريب مخدرات لمسجون في 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة الماضية، إصابة 10 أشخاص في حوادث متفرقة، فضلا عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة لحجز قسم شرطة ثان سوهاج، وكذلك السيطرة على حريق بأحد الأحواش نتيجة ماس كهربائي.

إحباط تهريب مواد مخدرة لمسجون بقسم الشرطة

وتمكنت الخدمات الأمنية من قسم ثان سوهاج من ضبط المدعو «عبد الكريم ا ا م»، وبحوزته قطعتين من مادة الحشيش المخدر، زنة حوالي 6 جرامات، وتذكرتين لمادة الشابو، زنة حوالي 10 جرامات، وذلك أثناء محاولته إدخالها لصديقة المتهم «كريم ك ص ع»، المحبوس احتياطيا، داخل حجرة حجز قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم.

شاب ينهي حياته بقرص حفظ الغلال

وشهدت الواقعة الثانية وصول «محمود م ع» لمستشفى طهطا العام مصاباً بحالة إعياء، وادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وأفاد شقيقه أنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال، ما نتج عنه إصابته، وعلل ذلك بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

حريق بأحد الأحواش نتيجة ماس كهربائي بطهطا

ونشب حريق بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، دون حدوث إصابات.

وأفاد مالك الحوش، بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، نافيا الشبهة الجنائية.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم

كما أصيب 9 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم تحويلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق.