ممرض خمسيني يتحرش بمريضة داخل عيادة للعلاج الطبيعي بالعجوزة

ألقت أجهزة الأمن القبض على ممرض بعيادة علاج طبيعي، بتهمة تحرشه بإحدى المريضات، أثناء ترددها على العيادة، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعرض مريضة للتحرش من قبل الممرض

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بتعرض مريضة تتردد على عيادة للعلاج الطبيعي، للتحرش من ممرض داخل عيادة بالعجوزة.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم حسام العباسي، أن المجني عليها تبلغ من العمر 34 عاما، بينما الممرض «المتهم» يبلغ من العمر 47 عاما، واستمعت جهات التحقيق للمتهم الذي أنكر في البداية، وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة.