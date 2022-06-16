واشنطن تتحرى عن الأمريكيين الأسيرين بأوكرانيا.. وروسيا: اتصلوا بنا

في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أنه يتحرى معلومات عن أمريكيين يعتقد أنهما معتقلان في أوكرانيا، حسبما ذكرت العربية في نبأ عاجل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه بوسع واشنطن استخدام ما وصفته بـ«الاتصال التقني»، لإبلاغ روسيا عن المرتزقة الأمريكيين المفترض وقوعهم في الأسر في شرق أوكرانيا.

الخارجية الروسية: هناك اتصال تقني مع الأمريكيين

وأضافت زاخاروفا: هناك اتصال تقني مع الأمريكيين، تحدثنا عن ذلك عبر سفارتنا في الولايات المتحدة وسفارتهم في روسيا، إذا كانت هناك أي إشارات على أي قضايا، يرجى أن يرسلوا هذه الإشارات عبر سفارتنا لديهم أو سفارتهم في روسيا. لماذا الحديث عما سيحدث وما لن يحدث؟ اسألوهم هذا السؤال مباشرة، هم ثرثارون، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

تليجراف: الجنود الروس أسروا المرتزقين الأمريكيين

جاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة تلجراف أن الجنود الروس أسروا اثنين من المرتزقة الأمريكيين قاتلوا إلى جانب قوات كييف ضد روسيا، في ضواحي خاركوف شمال شرقي أوكرانيا.

وعلى إثر هذه الأنباء، وجهت الإدارة الأمريكية، أمس، دعوة جديدة لمواطنيها لعدم الذهاب إلى أوكرانيا.