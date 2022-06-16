أستاذ طب أحياء مائية تعلن اكتشاف جين جديد له أهمية مناعية للأسماك «فيديو»

تحدثت الدكتورة نيفين كامل عبدالخالق، أستاذ طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، عن اكتشافها جين جديد له أهمية لزيادة مناعة الأسماك، قائلة: «اكتشفنا جين له علاقة بالمناعة المكتسبة للأسماك».

خطورة الصرف الزراعي على الأسماك

وأضافت «عبدالخالق»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس: «تربية الأسماك كانت في الفترة الماضية مرتبطة بالصرف الزراعي، وأشكر جهاز تنمية البحيرات لتغيير هذا الوضع، لأن الصرف الزراعي يحتوي على المبيدات الحيوية والملوثات، ما يؤدي لضرر الأسماك بشكل غير مباشر قد لا يظهر على الأسماك لكنه كان بالفعل يتضرر».

من المهم أن يكون عمل الباحث له مردود على صحة الإنسان والبيئة والحيوان

وواصلت: «بحثت عن أنواع النباتات الطبية التي توضع لتقليل تأثير المبيدات الحيوية، وتعد خطوة لحماية البيئة بشكل غير مباشر، وفي نفس الوقت حماية السمكة التي ستكون غذاء آمنا للإنسان بعد ذلك، ومن المهم أن يكون عمل الباحث له مردود على صحة الإنسان والبيئة والحيوان، وهذا ما يميز الطبيب البيطري».