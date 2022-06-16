«تضامن النواب»: المجتمع المدني دوره مؤثر في مواجهة تغيرات المناخ

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار فترة انعقاد المؤتمر التقى بالعديد من البرلمانيين الشباب على مستوى العالم، وتبين أن الشباب قادر على التغير وصنع واتخاذ القرار: «استفدنا من خبرات زملائنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقلناها للبرلمانين الشباب المشاركين من كل بلاد العالم».

ختام أعمال المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب

وأوضح فتحي، خلال استضافته على شاشة برنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» على هامش ختام أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن فكر الشباب لملف التغيرات المناخية لم يأتِ من فراغ بل سبقه إطلاق الرئيس السيسي لعام 2022 عاما للمجمتع المدني؛ لتأكيد دور المجتمع المدني الفترة المقبلة على العمل في نشر التوعية بقضايا المناخ والاضرار الناتجة عنه وانعكس ذلك على عمل بعض المؤسسات على تنفيذ مسابقات داخل المدارس والجامعات للتوعية المجتمعية بين الشباب.

الوعي المجتمعي بقضايا المناخ تطور

وأشارفتحي إلى أن الوعي المجتمعي بقضايا المناخ تطور فأصبح هناك شباب يبتكرون سيارات تعمل بالكهرباء للتأكيد على قدرات الشباب على تسخير الصناعة المصرية في خدمة المجتمع المصري وخلق فرص عمل جديدة ومتطورة، لافتا إلى أن رئيس اتحاد البرلمان الدولي تحدث عن فكرة صنع القرار وكيفية استثمارها من قبل الشباب، ودور البرلمانين هو حلقة الوصل بين الشعب والمجتمع المدني والحكومة لتنفيذ القرارات.