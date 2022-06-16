آيتن عامر تطرح كليب أغنية «خطافة الرجالة».. (فيديو)

طرحت الفنانة آيتن عامر، الكليب الرسمي لأغنيتها الجديدة «خطافة الرجالة»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقه عليها: «أحدث إصداراتي الصيفية، خطافة الرجالة، شكرا لكل الناس فرد فرد»

تفاصيل أغنية «خطافة الرجالة»

أغنية «خطافة الرجالة» من إخراج محمد عز العرب، ومن كلمات أحمد علاء الدين، من ألحان نييس، طبلة ماجد النوافميكس، واتقان تكبيرالمدير الفني احمد عزب، والمصممة ياسمين علي.

نجاح آيتن عامر مؤخرا في أغنية « كانت بتسهر»

وطرحت أيتن عامر مؤخرا أغنية «كانت بتسهر» منذ ثلاث أشهر، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت مايقارب من 35 ألف مشاهدة، من كلمات أية عاطف، ومن الحان نورهات البغدادي.

مشاركة آيتن عامر في دراما رمضان المنقضي

وحققت أيتن عامر نجاح مؤخرا من خلال مشاركته في دراما رمضان المنقضي في مسلسل«مكتوب عليا»، التي تدور أحداثه حول تغير مقابلة غريبة حياة جلال عندما يستيقظ في اليوم التالي ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

وشارك في بطولة مسلسل«مكتوب عليا» أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، أحمد فهمي، بسنت النبراوي، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، جهاد عصام، ياسمين عادل، عزة لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.