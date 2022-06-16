أسعار الأضاحي في الإسكندرية.. ونصائح من التجار قبل حلول العيد «صور»

أعداد كبيرة من الماعز والخراف والمواشي تملأ شوارع الإسكندرية قبل أقل من شهر على عيد الأضحى المبارك، يلتف حولها عدد من المربيين والرعاة الذين يأملون في موسم يحقق لهم أرباحا تعوضهم الارتفاع الكبير في مصروفات تربية المواشي هذا العام والذي تبعها ارتفاع سعرها بنسبة 30% عن العام الماضي.

ويقول محمد مؤمن، 43 سنة، تاجر مواشي في الإسكندرية، إن هذا العام شهد تحريكا في أسعار خراف الأضحى، حيث أصبح ثمن الكيلو 97 جنيهًا في المناطق الشعبية بالإسكندرية وتصل إلى 105 في المناطق الراقية في ذات المحافظة بعدما كان سعرها العام الماضي 75 جنيها فقط للكيلو الواحد.

أسباب ارتفاع خراف الأضحى هذا العام

وأضاف مؤمن، لـ«الوطن»، أن هذا الارتفاع يرجع لارتفاع مصاريف التربية عليهم، حيث ارتفاع ثمن التغذية للمواشي في ظل عدم توفير حبوب القمح من المزارعين التي تحوي بروتين عالي يزيد من قيمة الخروف، ما يجعل البعض يتجه إلى البرسيم الناشف إلا أنه لا يحقق الزيادة المرجوة في وزن الخروف كونه يحوي نسبة 18% فقط من البروتين، ما يجعلهم يوفرون كميات أكبر لتحقيق الهدف المطلوب وهو ما يحتاج إلى ميزانية أكبر.

نصائح شراء خروف عيد الأضحى 2022

ونصح تاجر المواشي في الإسكندرية جميع المواطنين، بضرورة التأكد من سلامة الأضحية من خلال الكشف عن «الفم» الذي يجب ألا يكون بهد أي التهابات، والصوف أو الشعر ناعم الملمس ونظيف، إضافة إلى ملمس ظهر الخروف الذي يوضح إذا كان ممتلئ باللحم أم لا، ناهيك على اختيار خروف وزنه يتجاوز 40 كيلوجراما، كي يحوي نسبة لحم أكبر، إضافة إلى ضرورة أن يكون جلد الأضحية خاليا من الجروح أو التشققات مع عدم وجود أي تقرحات، وأن يكون نشيط الحركة، وألا يكون البطن ممتلئا بشكل غير طبيعي.