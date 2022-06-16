«الإحصاء»: 5 ملايين سيارة ملاكي مرخصة في مصر حتى نهاية 2021 «إنفوجراف»

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن المركبات بجميع أنواعها التي تسير في شوارع العاصمة والمحافظات خلال عام 2021، لافتا إلى أنّ هناك 5 ملايين سيارة ملاكي مرخصة، حتى نهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المستقاة من الإدارة العامة للمرور.

السيارات المرخصة حتى نهاية العام الماضي

«الوطن» تستعرض في الإنفوجراف التالي، أهم الأرقام التي أنتجها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن أعداد المركبات والسيارات المرخصة في مصر حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 الماضي كما يلي:

- 10.9 مليون مركبة «جميع أنواع المركبات المتحركة».

- 5.4 مليون سيارة مرخصة «خاصة ـ أجرة ـ ملحقة ـ مؤقت ـ جمارك ـ هيئة دبلوماسية».

- 5 ملايين سيارة ملاكي في القاهرة والمحافظات.

- 347.9 ألف سيارة أجرة «ميكروباص وتاكسي».

- 180 ألف إجمالي عدد الأتوبيسات.

1- 80.6 ألف أتوبيس خاص.

2- 48.4 ألف أتوبيس رحلات.

3 - 15 ألف أتوبيس.

- 1.3 مليون سيارة نقل.

- 97.9 ألف مقطورة.

- 307 ألف توك توك.

- 2.5 مليون مركبة في محافظة القاهرة.

- 1.3 مليون مركبة في محافظة الجيزة.

- 702.3 ألف مركبة في محافظة الإسكندرية.

- 34.8 ألف مركبة في محافظة شمال سيناء.