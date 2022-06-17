حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تمتلك أنثى الدلو ذكاء كبيرا يجعلها قادرة على فهم الأشياء والتقاط ما يدور حولها من أمور سريعا، وتستطيع أن تتوقع ما يمكن أن يحدث مستقبلا نظرا لما تمتلكه من حاسة سادسة كما يقول خبراء الأبراج، وتحب الحرية وتكره أن تقيد نفسها، أو أن يضع لها الآخرين القيود، كما أنها تحب أصدقاءها كثيراً، وتحافظ عليهم، وتحاول أن تجعل علاقاتها بهم متينة قائم على أساس الود والمحبة والدعم والسند.

صفات أنثى برج الدلو

تحب أنثى برج الدلو الصدق والصراحة وتتعامل بهم في كافة أمور حياتها ولا تقبل غير ذلك وإذا وجدت عكسهما في أحد تبعد عنه سريعا، أكثر ما يزعج أنثى الدلو ممارسة التفاصيل الروتينية والعادات المتكررة، فهي تحب التغيير والتجديد وابتكار عادات جديدة وإضفاء جو متجدد باستمرار، وهي تتمتع بروح طفولية لا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، وهادئة كثيرا ولا تغضب بسرعة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك اليوم مما يمدك بالجاذبية السحر والعزيمة والإرادة القوية لتحقي قما تريده وفق للمتوافر لديك من ظروف وإمكانيات، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن اليوم يحمل لك تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة ومصارحة من تحبه بحقيقة مشاعرك تجاهه.