حظك اليوم برج الميزان الخميس 17-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان لا يحب التقيد بأي من قيود المجتمع على الإطلاق، ولكنه يحب الاستقلالية، وعندما يصل إلى سن الرشد يبدأ في البحث عن طرق الانفصال عن أسرته، سواء كان ذلك ماديا وحتى المعيشة، كما أنه يحب السفر والمغامرات، ولا يحب الوظائف التي تجبره على الجلوس على مكتب، ولكنه يعشق تلك التي يكون بها الكثير من التنقل.

ويعشق مولود برج الميزان استخدام أسلوب الحيادية في تعامله مع الآخرين، كما أنه لا يحب التطرف على الإطلاق، سواء كان ذلك في رأيه او في حبه لشيء ما، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يمنحك حماسا وطاقة، ويحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.

برج الميزان والصداقة

من أبرز مميزات برج الميزان أنه لا يحب خسارة أصدقاءه على الإطلاق، ما يجعله يتحمل الكثير من الأشياء من أجل إرضاء المحيطين به.